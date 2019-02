Coppa Italia Femminili, nell’andata dei quarti di Coppa Italia successi per Juventus, Milan, Fiorentina e Roma

La Juve ipoteca il passaggio del turno in casa del Tavagnacco con il 4-0 firmato dalla doppietta di Aluko e dalle reti di Bragonzi e Girelli. Successo anche per il Milan di Carolina Morace che con i gol di Sabatino e Giugliano si impone 2-0 in casa del Sassuolo. Goleada della Fiorentina Women in casa dell’Hellas Verona: le viola segnano sei gol con le tre doppiette di Bonetti, Clelland e Vigilucci. Realizza sei reti anche la Roma in casa della Roma Calcio Femminile (unica formazione di Serie B presente ancora nel torneo); ma il successo per 6-3 delle giallorosse di Betty Bavagnoli arriva in rimonta nel secondo tempo, in una sfida combattuta fino all’80’. Le gare di ritorno si giocheranno mercoledì 20 febbraio.

Risultati delle gare d’andata dei quarti di finale di Coppa Italia 2018-19​​​​

Tavagnacco – Juventus 0-4

3’ Aluko (J), 8’ Aluko (J), 56’ Bragonzi (J), 57’ Girelli (J)

Roma CF – Roma 3-6

15’ Landa (RCF), 24’ Piemonte (R), 24’ Filippi (RCF), 52’ Zecca (R), 68’ Greggi (R), 70’ Visentin (RCF), 80’ Bartoli (R), 88’ Coluccini (R), 90’+6’+ Greggi (R)

Hellas Verona – Fiorentina Women 0-6

27’ Bonetti (F), 35’ Bonetti (F), 43’ Clelland (F), 64’ Clelland (F), 75’ Vigilucci (F), 90’+3’ Vigilucci (F)

Sassuolo – Milan 0-2

38’ Sabatino (M), 63’ Giugliano (M)

Programma delle gare di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia 2018-19

Mercoledì 20 febbraio

Juventus – Tavagnacco

Roma – Roma CF

Fiorentina Women – Hellas Verona

Milan – Sassuolo