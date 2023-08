Coppa Italia, l'Udinese batte il Catanzaro 4-1: i friulani possono trovare il Milan agli ottavi

Vittoria larga e convincente per l'Udinese, che oggi ha esordito in Coppa Italia 2023/24 battendo il Catanzaro alla Dacia Acena: i padroni di casa sbloccano subito la gara con Lovric, in gol dopo 9'. Thauvin sterza sul sinistro dentro l'area eludendo il difensore e servendo lo sloveno solo dentro l'area che deve solo appoggiarla in rete. Il pari degli ospiti però arriva subito, grazie a Vandeputte, bravo ad approfittare di una distrazione difensiva della squadra di Sottil.

L'equilibrio dura fino al 48', quando un contropiede premia la velocità di Beto, che scappa in campo aperto e di precisione batte Fulignati in uscita, riportando avanti l'Udinese.

Dopo il gol del vantaggio per i friulani la sfida si mette in discesa: al 63' Thauvin si conquista e poi batte il calcio di rigore del 3-1, mentre a tempo scaduto arriva anche il poker, firmato dall'esordiente Lucca. Bianconeri che avanzano ai sedicesimi di Coppa Italia dove affronteranno la vincente di Cagliari-Palermo.

I fiulani, nel caso in cui avanzassero ancora, potranno affrontare il Milan agli ottavi di finale.