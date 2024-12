Coppa Italia, Roma-Samp 4-1: i giallorossi affronteranno il Milan nei quarti di finale

vedi letture

Riscatto doveva essere e riscatto è stato. La Roma allo stadio Olimpico ha battuto 4-1 la Sampdoria e ha raggiunto il Milan per un quarto di finale di Coppa Italia che si preannuncia molto affascinante: data e ora sono ancora da definire (5 o 26 febbraio). Qualificazione agevole quella conquistata dai ragazzi di Claudio Ranieri perché la partita già dopo 24 minuti non era più in discussione: troppo ampio il divario tecnico con la Sampdoria di Leonardo Semplici che ora può concentrarsi solo un campionato cadetto che si sta rivelando molto più complicato del previsto.

Partita mai in discussione quella che s'è vista all'Olimpico. Fin dai primi istanti del match la squadra di casa vogliosa di riscattare la sconfitta col Como ha pigliato il piede sull'acceleratore e al quarto minuto ha già sfiorato il vantaggio con Baldanzi. L'1-0 è comunque arrivato poco dopo, cinque minuti più tardi. Saelemaekers e Dovbyk hanno mandato in tilt la difesa della Sampdoria e da questo asse sono arrivati i primi due gol di serata, tra il nono e il diciannovesimo minuto. Sulla rete che ha sbloccato il match, il centravanti ucraino ha sfruttato il cross dell'ex Milan inserendosi tra i due centrali blucerchiati. Sul 2-0, ha aspettato il goffo intervento di Meulensteen per poi spedire il pallone in fondo al sacco con un comodo colpo di testa. Il 3-0 è arrivato poco dopo, con Baldanzi bravo ad avanzare palla al piede fino al limite dell'area e a battere Vismara con una precisa conclusione di sinistro.

Realizzato il terzo gol, la Roma è entrata in modalità riserva. Ha gestito la partita senza più affacciarsi dalle parti di Vismara. Un atteggiamento che nel primo tempo non ha comunque scosso la Sampdoria, squadra mai pervenuta dalle parti di Ryan.

Discorso un po' diverso a inizio ripresa: con l'ingresso di Depaoli i blucerchiati hanno messo in campo quel minimo di vivacità necessaria per affacciarsi nella trequarti giallorossa e, appena superata l'ora di gioco, hanno trovato il gol. Il 3-1 è figlio proprio di un suggerimento del laterale ex Verona: sul suo suggerimento, bravo Yepes a sfruttare un doppio svarione difensivo della Roma per presentarsi davanti al portiere e segnare.

Il gol della Sampdoria non ha però in alcun modo riaperto la partita. Anzi, ha di nuovo ridestato una Roma che nei quattro minuti successivi al gol ha prima colpito la traversa con Soulé e poi s'è divorata un gol col Dovbyk. Il gol del 4-1 è arrivato comunque, al 79esimo: sul cross dalla trequarti di Angelino, abile Shomurodov nello smarcarsi tra i centrali avversari e nel battere Vismara per la rete che ha fatto definitivamente calare il sipario sul match.