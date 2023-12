Coppa Italia, stasera gioca l'Inter per andare ai quarti. Il tabellone completo

GLI OTTAVI DI FINALE

5/12: Lazio-Genoa 1-0

6/12: Fiorentina-Parma 6-3 d.c.r.

19/12: Napoli-Frosinone (ore 21)

20/12: Inter-Bologna (ore 21)

02/01: Milan-Cagliari (ore 21)

03/01: Atalanta-Sassuolo (ore 18)

03/01: Roma-Cremonese (ore 21)

04/01: Juventus-Salernitana (ore 21)

ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE

Vincente Inter-Bologna VS Fiorentina

Vincente Atalanta-Sassuolo VS Vincente Milan-Cagliari

Lazio VS Vincente Roma-Cremonese

Vincente Juventus-Salernitana VS Vincente Napoli-Frosinone