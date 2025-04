Coppa Italia, una giornata di stop a Marianucci. Non ci sono squalificati del Milan

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Una giornata di squalifica è stata inflitta dal giudice sportivo della serie A, Alessandro Zampone, in relazione alle parite di Coppa Italia della scorsa settimana al giocatore dell'Empoli Luca Marianucci, ammonito durante la semifinale di ritorno con il Bologna "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione)". Non ci sono squalificati tra le due finaliste Milan e Bologna (ANSA).