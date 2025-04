Cori contro Scaroni a Udine da parte della Curva rossonera

Il tifo organizzato rossonero non ha preso bene le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, arrivate ieri a margine dell'evento organizzato da Il Foglio. In tutta risposta, nei primi minuti della gara contro l'Udinese al Bluenergy Stadium, la Curva Sud in trasferta a Udine ha cantato alcuni cori contro Scaroni.

Le parole di Scaroni sulla questione ultras:

"Questo è un problema che abbiamo, Milan e Inter. Forse ce l'hanno anche gli altri clubs in italiana, ma la magistratura si è focalizzata sulle nostre curve. Io devo solo ringraziare la magistratura perché noi vogliamo che i nostri stadi diventino il luogo di divertimento delle famiglie, e l'ultima cosa che vogliamo è avere convivenze criminali nel nostro stadio. Quindi approfittiamo di quest'occasione delle imposizione che vengono dalla Magistratura per fare pulizia. La stiamo facendo ogni giorno, naturalmente monitorando gli accessi. Faremo riconoscimento facciale sugli accessi allo stadio. Faremo tante cose per assicurarci che non entrino allo stadio né i violenti né i criminali naturalmente. E questo poi è il primo passo. Poi quando avremo il nuovo stadio faremo il passo decisivo, perché anche seguendo l'esempio dell'Inghilterra. In Inghilterra gli hooligans sono spariti quando sono stati costruiti i nuovi stadi, e io sono convinto che anche per noi la creazione di un nuovo stadio sarà un passaggio epocale".