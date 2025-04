Cori di tutto lo stadio contro Maignan al rientro dall'intervallo

Il Milan sta conducendo 2-0 in casa dell'Udinese dopo i primi 45 minuti. Al rientro dalla pausa, tutto lo stadio ha preso ulteriormente di mira Mike Maignan che in questa ripresa giocherà sotto lo spicchio del tifo organizzato bianconero. I tifosi del Bluenergy Stadium ha intonato, tra i fischi: "Uomo di me**a, Maignan uomo di me**a". L'astio, come è noto, risale agli insulti di matrice razziali che alcuni tifosi dell'Udinese - poi prontamente individuati - avevano rivolto al portiere rossonero.

UDINESE-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Lucca. A disp.: Sava, Padelli, Payero, Zarraga, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Modesto, Pizarro. All. Runjaic

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao. A disp.: Sportiello, Torriani, Chukwueze, Florenzi, Thiaw, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Musah, Abraham, Sottil. All. Conceicao

Arbitro: Sacchi di Macerata