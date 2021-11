Cori razzisti in Roma-Milan, il comunicato dei giallorossi: "Tolleranza zero. Verificheremo quanto accaduto"

All’AS Roma c’è tolleranza zero nei confronti del razzismo in ogni sua forma.

Il Club è concretamente impegnato da molti anni nel contrastare il razzismo e ogni forma di discriminazione. Come organizzazione, continuiamo a promuovere con ogni mezzo possibile un cambiamento positivo.

A dimostrazione del nostro impegno continuo nel combattere questa piaga, calciatori e calciatrici dell'AS Roma partecipano periodicamente a incontri nelle scuole nei quali si diffondono valori come uguaglianza, rispetto e inclusione dentro e fuori dal campo.

Non essendo in possesso di tutte le informazioni sugli episodi citati e degli atti relativi al provvedimento del Giudice Sportivo, il Club è già in contatto con le autorità e le istituzioni competenti per verificare quanto accaduto.