Coronavirus, Conte: "Dal 18 maggio vogliamo far ripartire allenamenti per gli sport di squadra"

Nella conferenza stampa di questa sera, il Presidente del Consiglio, <b>Giuseppe Conte</b>, ha anticipato alcuni dettagli del piano per la Fase 2: "Il 18 maggio abbiamo in programma una riapertura anche del commercio al dettaglio, accessorio rispetto all'attività manifatturiera e alle costruzioni. Sempre il 18 maggio abbiamo in animo di riaprire musei, mostre e biblioteche. Ancora, dal 18 maggio abbiamo intenzione di riaprire agli allenamenti per le competizioni sportive a squadre. Il 1° giugno vorremmo riaprire più ampiamente le attività di ristorazione, barbieri, attività di cura della persona".