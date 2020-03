Coronavirus: Globe Soccer, raccolta fondi per il Gemelli

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Anche Globe Soccer prende parte alla raccolta fondi in favore dell'Ospedale Gemelli di Roma, in prima linea nella battaglia al coronavirus. Al football e ai suoi campioni si vuole rivolgere Globe Soccer che ha deciso di avviare la raccolta per l'ospedale romano, una delle più autorevoli istituzioni mediche in Italia, chiamando a partecipare tutta la sua grande famiglia internazionale. L'obiettivo - fa sapere Globe Soccer - è quello di aiutare la Fondazione Gemelli a trasformare il Presidio Columbus in un ospedale totalmente equipaggiato per contrastare il Covid-19, fornendo 74 posti letto e 59 posti letto di terapia intensiva. Il presidio Columbus Covid 2 ad oggi è già operativo: il progetto prevede un completamento dell'opera entro la fine di marzo. Per informazioni bisogna andare sulla piattaforma piattaforma GoFundMe: https://www.gofundme.com/f/soccer-vs-virus (ANSA).