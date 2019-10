Corriere di Milano - Il nuovo stadio divide anche i comitati cittadini

La questione stadio continua e tenere banco e, soprattutto, a dividere i consiglieri comunali ma non solo. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, si sono create due fazioni anche nei comitati cittadini. San Siro Verde, ad esempio, ha annunciato che sta raccogliendo la documentazione e le firme per chiedere alla Sovrintendenza il vincolo paesaggistico sul Meazza, "la Scala del calcio che tutto il mondo ci invidia". Il Comitato Progetto San Siro, invece, ha scritto una lettera al sindaco Sala chiedendo di andare avanti con un progetto che può dare "dignità anche ai quartieri limitrofi".