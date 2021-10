CorSera - Altro che normalizzatore: Pioli ha ridato un'identità al Milan

Arrivato due anni fa al Milan dopo l'esonero di Giampaolo, accompagnato dall'etichetta di "normalizzatore", Stefano non si è limitato a dare equilibrio a una squadra all'epoca confusa. No! Come sottolinea il Corriere della Sera, l'allenatore emiliano è andato oltre, valorizzando il parco giocatori a disposizione e dando una precisa identità di gioco al Milan. Sabato a Bologna ha festeggiato le cento panchine in rossonero, traguardo per niente banale per un tecnico che era stato accolto come un "traghettatore". Oggi, invece, il mister è un punto di forza.