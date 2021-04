CorSera - Caos SuperLeague: Maldini è seccatissimo per non essere stato informato

Ormai è passato qualche giorno dalla creazione e dall'immediato fallimento della SuperLeague, ma al Milan questa vicenda ha lasciato qualche strascico in società: come riporta infatti il Corriere della Sera in edicola stamattina, il dt Paolo Maldini è seccatissimo per non essere stato nemmeno informato del coinvolgimento del club di via Aldo Rossi in questo progetto.