CorSera: "Cercando il gol perduto: Vlahovic, Leao, Lautaro bottino scarno"

Colpisce il fatto che in queste prime cinque giornate il mal di gol non stia risparmiando nessuno dei big: Dusan Vlahovic è a quota due centri, Rafa Leao a uno, Lautaro Martinez addirittura a zero, si legge sul Corriere della Sera. Messi insieme, i tre valgono una fortuna da 300 milioni di euro. Ecco perché lo striminzito bilancio di tre gol in tre fa un po’ effetto, si legge sul quotidiano. Le situazioni ovviamente sono differenti, come differenti sono le cause.

Una condizione comune però esiste e riguarda lo stress da straordinari al quale tutti e tre gli attaccanti sono stati sottoposti negli ultimi tempi. Chi sta pagando parecchio in termini di usura è Lautaro, che non segna dal 10 maggio. Vlahovic e Leao faticano ancora a entrare nei nuovi meccanismi di gioco: entrambi hanno cambiato allenatore, dinamiche ed equilibri sono diversi.