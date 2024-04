CorSera - Delusione Leao, ma contro la Roma tutti i big hanno fallito

Hanno fatto parecchio rumore i fischi di giovedì a Rafael Leao al momento della sostituzione nel match contro la Roma a San Siro, valido per l'andata dei quarti di Europa League. Il portoghese è apparso molto nervoso nel post-partita, come testimonia il piccolo scontro verbale con un giornalista televisivo in zona mista. A Roma, nella sfida di ritorno in programma tra qualche giorno, servirà il vero Leao per provare a ribaltare l'1-0 dell'andata.

Come spiega questa mattina il Corriere della Sera, sarebbe però sbagliato dare al numero 10 milanista tutte le colpe del flop del Diavolo contro la Roma perchè tutti i big rossoneri hanno fallito, a partire da Theo Hernandez, fino ad arrivare a Pulisic, Loftus-Cheek e Giroud.