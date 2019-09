CorSera - Demolizione San Siro: serviranno 235 giorni, ecco come avverrà

L'edizione odierna del Corriere della Sera riferisce questa mattina che, se il progetto del nuovo stadio di Milan e Inter dovesse andare in porto, la demolizione di San Siro avverrà in 235 giorni. Ecco, secondo il noto quotidiano, come avverrà l'abbattimento del Meazza: "Prima sparirà il primo anello, poi toccherà al secondo, al terzo, alle torri, alle coperture. Per rimuovere e portare in discarica 125 mila metri cubi di calcestruzzo, 8.800 tonnellate di ferro delle armature e le altre 20 mila tonnellate della copertura metallica occorreranno tra i 10.500 e gli 11.300 viaggi di Tir con la capienza di 30 tonnellate. Per ridurre al minimo la montagna di polvere che si alzerà dalla demolizione delle tribune saranno utilizzate lance nebulizzatrici. Se non dovesse bastare si useranno i 'Cannon fog', cannoni che sparano acqua e aria. Uno dei passaggi più delicati riguarda la copertura metallica. Impossibile tagliarla a pezzi. Bisognerà portarla a terra (da 50 metri a 5) con un complicato sistema idraulico. Toccherà a macchinari dotati di spaventose pinze triturare il metallo".