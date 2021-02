CorSera - Ibra a Sanremo, programma da stilare con Maldini e Pioli

La questione assenza-presenza do Ibrahimovic a Sanremo continua a tenere banco. Lo scrive il Corriere della Sera, che si sofferma sull’argomento. L’accordo con la Rai prevede la partecipazione dal vivo sul palco ogni giorno, da martedì 2 a sabato 6 marzo. La notizia di ieri, però, è che la Lega, a differenza di quanto circolava nelle ultime settimane, ha messo in programma Milan-Udinese per mercoledì 3 alle 20.45. Quella sera, dunque, sarà impossibile per Zlatan essere all’Ariston. L’ipotesi più probabile è l’ospitata in videochiamata. Ma come si organizzerà per gli altri giorni? Non farà avanti e indietro ma si fermerà con un preparatore personale. Il programma definitivo verrà stilato dopo il derby: la decisione verrà presa insieme a Maldini e a Pioli, che non sono particolarmente preoccupati.