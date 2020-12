Nella sfida di ieri contro il Parma, nel Milan si è sentita molto l'assenza di Zlatan Ibrahimovic, ancora ai box per il problema muscolare rimediato contro il Napoli: come spiega l'edizione odierna del Corriere della Sera, il suo sostituto Ante Rebic è stato impalpabile e continua ad essere a digiuno di gol in questa stagione.