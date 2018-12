Gattuso ma non solo. Sul banco degli imputati - osserva il Corriere della Sera - vanno messi pure giocatori e società: troppi hanno deluso fra i primi, così come inefficace si sta rivelando la campagna acquisti estiva di Leonardo e Maldini. Anche Rino avrà le sue colpe, ma non è l’unico. Non prenderne atto sarebbe un altro grave errore.