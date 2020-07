CorSera - Milan, l'addio di Maldini non sarà traumatico come quello di Boban

A differenza di quello di Zvonimir Boban, l'addio sempre più probabile di Paolo Maldini non sarà così traumatico in quanto il Milan gli ha già garantito il pagamento dello stipendio anche per il prossimo anno. Lo riferisce questa mattina il Corriere della Sera che spiega che dietro a questa scelta del club rossonero c'è la volontà di scongiurare una potenziale causa per demansionamento.