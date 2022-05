CorSera - Milan, origi assicurato a parametro zero dal Liverpool

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Negli ultimi mesi se ne è parlato molto e, ormai, sembra che l'affare si farà: secondo quanto riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, il Milan si è assicurato Divock Origi per la prossima stagione. L'attaccante belga del Liverpool va in scadenza con il club inglese al termine di questa stagione e il Milan ne ha approfittato per portarlo in rossonero per rinforzare l'attacco. L'ufficialità dovrebbe arrivare comunque dopo la finale di Champions League in cui Origi sarà impegnato con i reds, lui che in una finale di Champions ha già segnato...