Il Milan comincerà la stagione senza volti nuovi in campo. In attacco è arrivato il talentuoso Rafael Leao, ma a Udine giocherà ancora Castillejo. Là davanti manca qualcosa, anche perché Piatek - come evidenzia il Corriere della Sera - è giù di corda: il polacco è rimasto a secco di gol per tutta l’estate.