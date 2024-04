CorSera - Panchina Milan, ad oggi non è ancora stato individuato un nome. Ma il profilo è molto chiaro

vedi letture

Con Stefano Pioli che ormai sembra essere destinato a dire addio al Milan a fine stagione, sono iniziate a circolare già diverse idee per la panchina rossonera. In realtà, come spiega questa mattina il Corriere della Sera, ad oggi non è stato ancora individuato un nome, mentre il profilo del futuro allenatore del Diavolo è molto chiaro: giovane, innovatore e compatibile col progetto tecnico del club milanista.

Insomma, non uno come Conte, ma più come De Zerbi (anche se andrebbe pagata una clausola da 15 milioni di euro al Brighton) o Conceiçao, altro profilo piuttosto interessante. Nelle ultime settimane, il nome di Lopetegui è stato spesso accostato al Milan, ma ci sarebbe stato un raffreddamento della pista che porta all'ex ct spagnolo.