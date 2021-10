CorSport - Al Milan serve Ibra: Pioli gli darà sempre più spazio

Il Milan ha bisogno del vero Ibrahimovic per confermarsi in campionato e tentare di passare il turno in Champions. Lo svedese, reduce da un problema al tendine d’Achille, ha bisogno di aumentare i giri per tornare a essere decisivo. Come riporta il Corriere dello Sport, l’idea di Stefano Pioli è concedergli sempre più spazio, con gradualità (contro il Bologna potrebbe giocare un tempo). La squadra fino ad ora è riuscita a sopperire alla mancanza di Zlatan, ma avere un attaccante che dia garanzie e continuità potrebbe risolvere molte partite durante la stagione.