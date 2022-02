CorSport - Milan, battere la Samp per completare una settimana perfetta

La Sampdoria dopo il derby vinto e la super prestazione offerta in Coppa Italia contro la Lazio. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per completare la settimana perfetta, il Milan deve assolutamente battere i blucerchiati e approfittare così del pareggio di ieri tra Napoli e Inter per balzare al primo posto in classifica. Negli ultimi mesi, osserva il quotidiano romano, i rossoneri - di scena oggi alle 12.30, orario spesso indigesto - hanno ottenuto punti e risultati preziosi contro le big, riscontrando invece qualche problema di troppo contro le medio-piccole. Ecco perché Pioli ha chiesto ai suoi ragazzi una prova di alto livello, senza mai abbassare la guardia.