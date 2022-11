CorSport - Milan, Sportiello accetterebbe di fare il secondo di Maignan: nelle prossime setttimane contatti con gli agenti

MilanNews.it

Come riportato il Corriere dello Sport, il Milan per la prossima stagione vorrebbe acquistare un secondo portiere visto anche la scadenze dei contratti di Tatarusanu e Mirante. La dirigenza rossonera ha messo gli occhi su Sportiello dell'Atalanta a parametro zero: il portiere nerazzurro accetterebbe di giocare la Champions ed essere il secondo di Maignan. Nelle prossime settimane il Milan lavorerà con gli agenti per assicurarsi il giocatore a zero a giugno.