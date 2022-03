Corsport - Napoli, da Kvaratskhelia alla coppia De Ketelaere-Lang: anche il Milan li attenziona

MilanNews.it

l Napoli guarda all'estero per rafforzare il reparto offensivo, con Giuntoli che si concentra sul Belgio nella speranza di trovare un nuovo Mertens. Come riporta Il Corriere dello Sport, sono due i profili seguiti dal da azzurro, entrambi in forza al Club Bruges: si tratta di Charles De Ketelaere (21) e Noa Lang (23). Giuntoli però non si ferma al Belgio: l'altro nome sul taccuino è quello di Khvicha Kvaratskhelia (21), georgiano del Rubin Kazan (ora passato alla Dinamo Batumi fino al termine della stagione) che copre tutto il fronte offensivo. Questi i tre nomi, in passato sono stati accostati anche al Milan di Maldini e Massara.