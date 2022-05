CorSport - Si attende per oggi una decisione per il maxischermo: autorità a colloquio

MilanNews.it

Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, nella giornata di oggi dovrebbe esserci un responso ufficiale per il tema maxischermo che sta tanto a cuore ai tifosi milanisti. In occasione della sfida di domani con il Sassuolo, infatti, i sostenitori del Diavolo che non sonon riusciti a trovare un biglietto per il Mapei, vorrebbero ritrovarsi in un unico luogo per seguire insieme la partita. Secondo quanto viene riferito dal quotidiano sportivo il club rossonero si è detto disponibile alla proposta e starebbe attendendo le autorizzazioni legate alla sicurezza e all'ordine pubblico. Le autorità competenti stanno dialogando proprio su questo e in giornata dovrebbero dare un responso definitivo.