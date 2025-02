Corteo con cori e bandiere per la città e poi il derby di Milano: che giornata incredibile per il Milan Club Dublino

Che giornata incredibile per il Milan Club Dublino!

L'evento è iniziato nel pomeriggio con il ritrovo al centro di Dublino alle 16:00, dove i primi tifosi si sono radunati carichi di entusiasmo. Poco dopo abbiamo registrato i partecipanti per il sorteggio della maglia di Morata.

Alle 16:15 è partito il corteo tra cori e bandiere, ricreando l’atmosfera di San Siro tra le strade di Dublino. Alle 16:30 siamo arrivati al Woolshed (al nostra sede), dove i membri del club hanno ricevuto una maglia celebrativa dell'evento (alcolismo e disoneste!). Sullo schermo iniziavano a proiettarsi video emozionanti della nostra storia rossonera e saluti da parte di figure di rilievo del tifo milanista come Sebastino Rossi, Filippo Galli, Antonio Vitiello, Luca Serafini, Carlo Pellegatti, Germano Lanzoni ed Alessandro Jacobone. Abbiamo anche dedicato un tributo a Paolo Biondi (tifoso milanista legato al Milan Club Dublino deceduto pochi giorni fa).

A partire dalle 16:45, birre a fiumi e cibo in abbondanza per tutti, mentre cresceva l’attesa per il fischio d’inizio. Un annuncio alle 16:55 ha dato il via agli ultimi preparativi, e poi, alle 17:00 in punto, tutti con gli occhi incollati allo schermo per sostenere il nostro Milan nel derby!

Un evento da ricordare, con tanta passione, amicizia e spirito rossonero.