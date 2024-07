Cosa deve fare Fonseca per migliore questo Milan? Costacurta: "Sistemare la fase difensiva"

Intervistato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore ed oggi opinionista sportivo Alessandro Costacurta ha parlato di Milan, di Paulo Fonseca e della fase di stallo che il Diavolo starebbe vivendo nel calciomercato risultando essere molto schietto. Nel discorso generale la leggenda rossonera ha anche dato un commento su Paulo Fonseca, consigliandogli il reparto sul quale lavore con più attenzione in quest'intensa estate di ritiro. Queste le sue dichiarazioni.

La prima cosa che dovrà fare?

"Sistemare la fase difensiva. Un anno fa avevo detto che determinante sarebbe stato il rendimento dei due centrali e non è stato buono. Adesso ripeto la stessa cosa".

Non crede che sia il caso di rinforzare il centro del pacchetto arretrato? Magari con Pavlovic...

"Ho letto critiche per il mercato del Milan che non è ancora partito, non mi sento di condividerle. Alla fine delle trattative manca più di un mese e mezzo e il tempo c’è. Per ora bisogna applaudire l’Inter , che ha piazzato colpi importanti e intelligenti oltre a trattenere un top player come Lautaro, e aspettare le mosse del Milan. Per quanto riguarda la difesa, i centrali veramente bravi costano tanti soldi e non mi sembra che la politica del Milan, che io condivi- do in pieno, preveda un certo tipo di investimenti. Dovrà essere bravo Fonseca a migliorare il materiale a sua disposizione esatta- mente come hanno fatto Motta a Bologna con Calafiori e Allegri alla Juve con Bremer e Gatti".