Cosmi: "Mi dispiace per Rino, ha fatto il massimo. Avrebbe meritato di centrare l'obiettivo Champions"

Serse Cosmi, intervenuto a Sky Sport 24, ha detto la sua sull'addio di Gattuso, a seguito della rescissione consensuale col Milan: "Mi dispiace per Rino, ha fatto il massimo di quello che poteva fare. Non è stato fortunato, credo che per l'impegno e per l'emozione che ha regalato al campionato meritava di poter centrare l'obiettivo Champions".