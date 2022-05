Costacurta commenta le parole di Maldini: "Servono per alzare la qualità della società"

MilanNews.it

L’ex rossonero Billy Costacurta, intervenuto a Sky Sport 24, ha commentato così le dichiarazioni rilasciate questa mattina da Paolo Maldini a La Gazzetta dello Sport: “Credo che voglia alzare l’asticella e migliorare la società. Io credo che queste dichiarazioni possano essere comprensibili dal momento in cui nessuno si sia fatto avanti a dire “Guarda che probabilmente c’è un passaggio di proprietà. Visto il lavoro che hai fatto sarai quello più confermato di tutti”. Credo che si aspettasse qualcosa del genere. Credo però che questo serva molto per il miglioramento e per alzare la qualità della società”.