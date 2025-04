Costacurta consiglia: "Il Milan deve intervenire in difesa"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'ex calciatore, oggi opinionista sportivo, Alessandro Costacurta ha commentato il pareggio di San Siro tra il Milan di Sergio Conceiçao e la Fiorentina di Raffaele Palladino, soffermandosi in modo particolare sul momento della formazione rossonera, nona in classifica e fuori dall'Europa:

"Il Milan non riesce a trovare continuità perché non ha la concentrazione per 90 minuti. È un difetto importante di alcuni giocatori che influenza sulla squadra. Il Milan deve intervenire in difesa. Non riesco a capire quel movimento di Thiaw...".