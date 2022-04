Costacurta: "Contro il Genoa ci sarà molta tensione per il Milan"

MilanNews.it

L'ex rossonero Alessandro Costacurta è intervenuto nel corso di Sky Calcio - L'originale, soffermandosi anche sul prossimo impegno interno del Milan contro il Genoa in programma questa sera alle ore 21: "Contro il Genoa ci sarà molta tensione per il Milan. Credo che i due pareggi contro Bologna e Torino abbiano portato un po’ d’ansia. Non vedo tanto tranquillo il Milan. Secondo me fino alla fine del campionato ci saranno alti e bassi per tutte e tre le squadre in lotta per lo Scudetto”.