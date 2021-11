Costacurta: "Ibrahimovic meglio di Giroud in tutto, Rebic manca tanto al Milan"

Billy Costacurta è intervenuto ai microfono di Sky Sport 24, commentando le caratteristiche dei centravanti del Milan: “In un certo senso non credo che il gioco sia diverso con Ibrahimovic o Giroud. Credo che per caratteristiche tecniche la differenza sia enorme, appoggiarsi su Ibrahimovic è molto più semplice, è più bravo in tutte le cose. Se la punta centrale invece fosse stata Rebic il gioco del Milan sarebbe stato diverso. È un giocatore che manca tanto al Milan e che è capace di allungare la difesa avversaria”.