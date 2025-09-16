Costacurta: "La vittoria contro lo Steaua nel 1988/89 fu unica, 90 mila milanisti a Barcellona"

Alessandro Costacurta è stato ospite di Sky Sport per parlare di Champions League, tornando indietro del tempo e parlando del Milan e della vittoria contro lo Steaua Bucarest del 1988/99: "Un momento? La prima Champions, quando siamo scesi in campo con 90 tifosi milanisti a Barcellona. E' stata l'unica, l'ultima in cui è stato possibile fare una cosa del genere".