Costacurta: "Non vedo una favorita per lo scudetto"

Nell'intervista uscita questa mattina su Il Corriere dello Sport, l'ex calciatore del Milan Billy Costacurta ha parlato della corsa scudetto che sta per infuocarsi: "Non vedo una favorita. O forse c'è ma io non la vedo. Tutti stentano a rimanere 90 minuti sul pezzo. Se cominci a pensare: forse vinco lo Scudetto, forse così lo perdo, allora ti sottoponi a tensioni eccessive. Mi sembra che le nostre squadre non riescano a godersi le partite in sè e si logorino nell'ansia dell'obiettivo".