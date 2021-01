Costacurta su Tonali: "Ho giocato con ragazzi che a vent'anni non erano pronti come lui"

Alessandro Costacurta, intervenuto a Sky Sport, si è espresso su Sandro Tonali, specificando come l'ex Brescia debba avere il giusto tempo: "Mi aspettavo di più, ma io in passato ho avuto la fortuna di giocare con tanti giocatori giovani, al ventesimo anno non erano pronti come lui. L'anno scorso tanti pensavano che Bennacer dovesse andarsene. E' un giocatore molto interessante".