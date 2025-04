Costacurta sulle parole di Scaroni: "Credo che già a questo punto di questa stagione i tifosi non possano essere d'accordo"

Tutto pronto a Udine. Manca sempre meno all'anticipo del 32° turno del campionato di Serie A Enilive tra Milan e Udinese che comincerà alle ore 20.45. I rossoneri sfideranno in Friuli i bianconeri che arrivano subito dopo in classifica al decimo posto. Nel pre partita di Sky Sport 24, è intervenuto l'ex calciatore Alessandro Costacurta che ha espresso la sua opinione.

Il parere di Costacurta sulle parole di Scaroni che ha definito la stagione come non totalmente negativa: "Credo che già a questo punto di questa stagione i tifosi non possano essere d'accordo, anche se ancora non si può definire fallimentare: i due progetti più auspicabili siano stati persi e in malo modo. Ed è anche il modo in cui sono falliti questi obiettivi che deve far riflettere".