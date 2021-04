Costacurta: "Tomori ha caratteristiche uniche. Lo vedo bene con Romagnoli"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato di Tomori. Queste le sue parole: "Tomori ha caratteristiche che gli atri due centrali non hanno. Non ha paura di affrontare l'avversario, aggredisce sempre il giocatore. Non ha paura anche perchè ha fisico e velocità. Ha la capacità anche del lancio lungo e del recupero palla e crea anche situazioni offensive per il Milan. Nel futuro lo vedo bene con Romagnoli"