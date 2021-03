Covid: Consiglio Lega Serie A riunito d'urgenza

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Il Consiglio della Lega di Serie A, convocato d'urgenza, è riunito per affrontare la complessa questione dei protocolli covid, anche alla luce delle ordinanze della Asl. Lo apprende l'ANSA. La convocazione è arrivata a poche ore dall'inizio di Lazio-Torino, gara alla quale la squadra granata non si presenterà in conseguenza di una ordinanza della Asl. Ieri sera, il presidente della Lega Dal Pino avrebbe voluto rinviare la partita, ma dopo una consultazione con tutti i club, la stragrande maggioranza dei presidenti gli ha chiesto di non farlo. Questa mattina, però, il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha parlato di "oggettiva impossibilità di disputare Lazio-Torino". (ANSA).