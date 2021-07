Covid: Rafia positivo, gruppo Juventus in isolamento

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - Lo juventino Hamza Rafia è positivo al Covid. Lo rende noto la Juventus. "In ossequio alla normativa e in accordo con l'autorità sanitaria locale il gruppo squadra entra da oggi in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo" spiega il club bianconero. (ANSA).