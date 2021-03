Crespo: "Domani sarà difficile, ma il Milan in Europa è di casa"

Questo il pensiero di Hernan Crespo, intervenuto sul canale ufficiale Twitch del Milan, sul match di domani ad Old Trafford: "Mi è piaciuto molto il Milan a Verona, giocare e vincere nel modo in cui ha vinto con tutti gli assenti non è semplice. Pioli ha tenuto il gruppo compatto e unito, ha tenuto alto il livello. Non è semplice. Andare all’Old Trafford è molto complicato, se il gruppo è maturo per sostenere un avversario del genere potrà esserci un salto di qualità. Senza Theo, che è il miglior terzino sinistro al mondo, senza Calhanoglu, senza Rebic, non sarà facile. Ma il Milan in Europa è di casa".