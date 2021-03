Crespo: "Vorrei tornare a vedere il Milan in alto. Maldini in società tranquillizza"

Alla domanda "dove può arrivare questo Milan", Hernan Crespo, ex-attaccante rossonero, ha risposto così: "Lo sapranno Pioli e Maldini. Bisogna vedere se i giocatori hanno il fuoco negli occhi, se sono in grado di convivere con le pressioni di giocare per grandi traguardi - ha detto Crespo al canale Twitch del Milan. Io desidero il meglio per loro, vorrei tornare a vedere il Milan in alto, a lottare ed essere lì. Non mi piaceva vedere il Milan sesto o settimo, il Milan è troppo grande per arrivare sesto o settimo, lo devono sapere tutti. Poi dopo si può arrivare secondi o terzi, ma non sesti o settimi. Credo che Paolo abbia già detto la sua, il fatto che ci sia lui in società tranquillizza".