Criscitiello: "Il Pagellone del 2020: voto 10 a Stefano Pioli"

Voto 10 - Stefano Pioli (Allenatore Milan)

Vince lui. Padre Pioli. 2020 fantastico e, forse, neanche lui ci credeva a questo primo posto e a quest'annata magica. Sicuramente gli stadi vuoti hanno aiutato la crescita veloce dei tanti giovani in rosa ma il Milan, dopo aver sbagliato tutto negli ultimi tre anni, ha indovinato tutto negli ultimi 12 mesi. Per fortuna Gazidis ha ascoltato e non ha esonerato Pioli e Maldini la scorsa estate. L'arrivo di Ibra ha cambiato la testa, più che le gambe, di questa squadra. Bravo Pioli che sta superando il primo vero esame di maturità della sua vita. Con Lazio e Inter ha fatto vedere ottime cose, soprattutto a Roma, ma il miracolo lo sta facendo a Milano. Lo dicono i numeri. Tifiamo per lui, per il Milan e che continui questo testa a testa milanese.