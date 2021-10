Criscitiello: "Milan, per lo scudetto serve il sogno di gennaio"

Il Milan ha due volti. In Europa irriconoscibile in Portogallo mentre in Italia continua a macinare vittorie anche se quella di Bologna meritava un'altra gestione. Pioli sta facendo il massimo con quello che ha a disposizione, considerate le tante assenze delle ultime due settimane ma adesso qualcosa sta cambiando. Quello che non cambia è l'errore di valutazione fatto dalla società sulla prima punta. Per puntare allo scudetto, forse, servirebbe un grande investimento a gennaio anche se in inverno sono pochi i calciatori di qualità che cambiano squadra. In questo caso, però, potrebbe esserci l'eccezione che serve a Maldini. Mauro Icardi, con o senza Wanda, è il calciatore che serve al Milan e al 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Un attaccante "giovane" con quelle caratteristiche tecniche sarebbe perfetto per il Milan. Manca anche alla Juventus, ce l'ha il Napoli ma con Icardi ai ferri corti con il Psg potrebbe essere un grande affare nel mercato di riparazione del Milan. Per il resto servono solo i calciatori in piena salute per provare a riportare il tricolore a Milanello senza crolli primaverili come già accaduto lo scorso anno.