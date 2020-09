Criscitiello: "Passano i giorni e la vicenda Donnarumma non fa dormire i dirigenti rossoneri"

Intervenuto sulle colonne di Tuttomercatoweb.com. il direttore Michele Criscitiello ha parlato, nel suo editoriale, della situazione in casa Milan. Queste le sue parole: "Gioca a forza 4 il Milan, invece, ma ormai ovunque decida di inserire la pedina, dall'altra parte Raiola ha comunque fatto... poker. Con Donnarumma ci sarebbe una riflessione da fare. Il Milan ha già perso. Se va via e perdi il portiere dei prossimi 10 anni a 0 è un danno incredibile. Economico più che tecnico. Se resta con la clausola bisognerà capire di che clausola parliamo e se resta ma, come vorrebbe Raiola, con 10 milioni netti di ingaggio sicuramente sarebbe un ingaggio folle per un portiere, senza la certezza di disputare la Champions League. Passano i giorni e la vicenda Donnarumma non fa dormire i dirigenti rossoneri."