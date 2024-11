Criscitiello sul Milan: "Il percorso di alcuni calciatori è strafinito: dovevi venderli"

Situazione complicata in casa Milan che si trova in una posizione di classifica poco comoda: al momento i rossoneri sono settimi in classifica con nove punti di ritardo dal treno di testa delle prime cinque classificate. La stagione della squadra di Fonseca è già in salita e sarà necessario rispondere e reagire al più presto. A parlare del momento del Diavolo ci ha pensato il giornalista Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ospite del podcast Calcio Selvaggio.

Le parole di Criscitiello: "Fonseca non sa fare la fase difensiva e in Italia si parte da questo. Punto due, non riesce a gestire i vecchi perché sono arrivati calciatori alla fine e la dirigenza non si è resa conto che il percorso di alcuni calciatori è strafinito. Poi ti fanno la partita con l’Inter o con il Real Madrid, ma perché sono forti e sono dei campioni ma non hanno più voglia di giocare contro il Cagliari, contro il Parma, il Torino, la Fiorentina… Questi calciatori dovevano andare via da Milano o al massimo prendevi un allenatore alla Conte che ti risveglia pure i morti. Fonseca è pacato e tranquillo con dei calciatori che fanno quello che vogliono dal lunedì alla domenica. Ci sono giocatori che ormai hanno perso gli stimoli: le motivazioni sono tutto. Ci sono calciatori al Milan che hanno finito le motivazioni: dovevi venderli e prendere altri calciatori".