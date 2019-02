Crosetti: "La cosa migliore che ha fatto Higuain per il Milan è stata andarsene"

Sulle colonne di Repubblica, Maurizio Crosetti ha parlato così del Milan che sabato ha vinto 3-1 in casa dell'Atalanta: "Anche il Milan è una squadra di persone serie, allenata da un personaggio formidabile. Ancora non si sa con esattezza cosa possa diventare, il Milan, a occhio però molto perché è giovane, talentuoso e portato sempre al gioco, che l’azione cominci o finisca. E ora è arrivato questo incredibile polacco per giocare a Indovina Chi: più Klose o Milito, più Sheva o Papin? Quattro gol di Piatek negli ultimi sei tiri, uno più bello dell’altro, e sei gol in cinque partite. La cosa migliore che ha fatto Higuain per il Milan è stata andarsene".