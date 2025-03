Cruciani attacca Spalletti: "Voto 4, Daniel Maldini buon giocatore ma non pronto per essere titolare in Nazionale"

Il conduttore Giuseppe Cruciani, intervistato dal canale YouTube della pagina Chiamarsi Bomber, ha espresso il suo parere sulla situazione attuale della Nazionale italiana, non risparmiando critiche pesanti al commissario tecnico Luciano Spalletti. Queste le sue dichiarazioni:

"Spalletti è stato sbattuto fuori dall'Europeo dopo una manifestazione deludente e, per la prima volta, non abbiamo raggiunto le semifinali in Nations League. Se dobbiamo valutare il lavoro del ct fino a questo momento, il suo voto sarebbe un 5, se non un 4. Dobbiamo davvero temere la Norvegia? Credo che il nostro girone sia più favorevole rispetto ad altri; la Slovacchia sarebbe stata una rivale più difficile della Norvegia, a differenza di quanto sostiene Biasin. Se non ci qualifichiamo ai Mondiali, è inaccettabile farci eliminare dalla Norvegia.

In una partita decisiva a Dortmund, non puoi schierare Daniel Maldini come titolare. Non ho nulla contro di lui; lo considero un buon giocatore, ma attualmente non è in grado di partire dall'inizio in un match di questa importanza. E per quanto riguarda Acerbi contro Haaland, ritengo che l'età non sia un fattore determinante. È fondamentale convocare i giocatori più in forma, non necessariamente i più giovani. Acerbi è un giocatore di valore, a prescindere dalla sua età".